提供：池田動物園 岡山市北区の池田動物園で長年シンボルとして展示されている機関車の客車と貨車が、経年劣化で撤去されることになりました。 池田動物園に展示されている機関車・客車・貨車は1965年ごろ、贈られたということです。客車は現在、立ち入り禁止となっています。 2026年1月21日から撤去工事が始まります。解体作業で足場などを設置するため、現在の姿を見られるのは1月20日が最後だということです。 池