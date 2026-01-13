内科健診中に患者の財布から現金を盗もうとしたとして、医師の男が逮捕されました。警察は、同様の被害を数件把握していて、余罪の有無についても調べる方針です。窃盗未遂の疑いで13日に逮捕されたのは、福岡県大木町に住む医師、有田行正容疑者（42）です。警察によりますと、有田容疑者は去年11月、佐賀県小城市の保健福祉施設で内科健診中に、40代の女性患者の隙をみて、財布から現金を盗もうとした疑いです。後日、女性が「医