株式会社メーティスが、高校をはじめとする教育機関向けの学習プロセス可視化ツール「テストDE学ぶ」の教育機関向けプランを、2026年2月1日(日)より正式に提供開始します。定期考査や模試、日々の演習において、生徒の理解度や思考プロセスを多面的に可視化するクラウド型アプリケーション。指導と評価の一体化を推進し、観点別評価の適正な運用をサポートします。 メーティス 学習プロセス可視化ツール「テストDE学ぶ」