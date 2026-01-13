『ホモ・サピエンス30万年、栄光と破滅の物語人類帝国衰亡史』（ヘンリー・ジー 著／竹内薫 訳）人類の起原について思いを巡らせるのは楽しい。いろいろな議論はあるが、大まかな見取り図としては、今から700万年前、チンパンジーと分岐して最初のヒト属が出現した（サヘラントロプス）。その後、ラミダス、アウストラロピテクスなどの猿人を経て、ホモ・エレクトス（以前はピテカントロプスと呼ばれた）が生まれた。以降、