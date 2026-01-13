河合塾グループの医系専門予備校メディカルラボが、医学部進学をめざす方とその保護者を対象とした講演会「国公立大学医学部合格ガイダンス-準備編-」を、2月より全国20都市で開催します。国公立大学医学部の入試の仕組みや最新の入試情報、合格に向けた勉強法などが解説されます。 メディカルラボ「国公立大学医学部合格ガイダンス-準備編-」 開催期間：2月より順次（詳細は特設ページ参照）開催場所：全国20都市