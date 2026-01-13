株式会社JR東日本アイステイションズが、パシフィコ横浜で開催される「SCビジネスフェア2026」への出展を決定。商業施設の利便性向上に寄与する、各種デジタルサイネージソリューションが多数展示されます。 JR東日本アイステイションズ「SCビジネスフェア2026」出展 会期：2026年1月21日(水)〜1月23日(金)開場時間：10:00〜17:30(最終日は17:00まで)会場：パシフィコ横浜 展示ホール(C・D)／アネックスホールブー