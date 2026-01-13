フフホト氷雪祭りの会場を散策する人々。（２０２５年１２月３１日、ドローンから、フフホト＝新華社配信／許婷）【新華社フフホト1月13日】中国内モンゴル自治区フフホト市は2025年12月から、スポーツや文化体験、トレンド消費などを組み合わせた300余りの冬季イベントを展開し、文化と観光の融合を深めると共に消費活性化を図っている。フフホト氷雪祭りの会場を散策する人々。（２０２５年１２月３１日撮影、フフホト＝