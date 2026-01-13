双日テックイノベーション（STech I）が、技術拠点「NET Frontier Center」を全面改修し、「STech I Pier One」として正式に開所。顧客の業務効率化を支援する伴走型企業への進化に伴い、新たな価値創造の拠点としてスタートします。 双日テックイノベーション「STech I Pier One」 開所日：2026年1月13日(火)所在地：東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア8F 2008年の開設以来17年にわたり運営され