ウクライナ戦争によるエネルギー危機で、長年「脱原発」を貫いてきたドイツ国民の意識に変化が生じている。ドイツ出身の文筆家マライ・メントライン氏が文藝春秋PLUSの番組「+RONTEN」で語った、現地の人々の考えとは。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】「脱原発100%」「グリーン&クリーン」環境先進国ドイツで“原発容認”の意見が過半数を超えた深刻な理由（初出：「文藝春秋PLUS」2025年11月17日配信）「雰囲気