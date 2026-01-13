金が最高値を更新です。国内価格の指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格は13日午後2時時点で、1グラムあたり2万5932円となり、最高値を更新しました。アメリカでは、FRB（連邦準備制度理事会）のパウエル議長が本部の建物の改修工事をめぐり刑事捜査の対象になっていることが明らかになり、パウエル氏は「政権による圧力だ」と反論する声明を公表しています。FRBの独立性が損なわれ、ドルの信認が揺らぐ懸念から、安全資産とさ