モバイルバッテリーの発火事故が相次いだ問題で、経済産業省は１３日、中国企業の日本法人「アンカー・ジャパン」が全製品の点検結果や品質管理体制を報告したと発表した。同省は、安全確保への取り組みを評価した一方、引き続き状況を注視するとしている。同社は昨年１０月、モバイルバッテリー約４１万台とリチウムイオン蓄電池内蔵のスピーカー約１１万台の自主回収（リコール）を発表した。製品から発火した重大製品事故と