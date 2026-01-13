高市首相と韓国の李在明大統領は、奈良県で首脳会談を終えて共同記者発表を行いました。現地から中継です。高市首相は、李在明大統領と日韓関係の重要性を確認し、経済安全保障分野などで協力を強化するために、両政府で議論を進めることで一致したと明らかにしました。高市首相「日韓関係の戦略的重要性について認識を共有し、両国が地域の安定に連携して役割を果たしていくべきとの点を確認しました。日韓、日韓米の安全保障協力