多くのテレビ番組で活躍したフリーアナウンサーの久米宏さんが亡くなりました。81歳でした。所属事務所によりますと、久米宏さんは1月1日、肺がんのため亡くなったということです。久米さんは早稲田大学卒業後、TBSに入社。出演者との軽妙なやりとりが話題となった「ぴったしカン・カン」や、黒柳徹子さんと生放送の「ザ・ベストテン」で司会を務めました。そして、テレビ朝日の「ニュースステーション」には2004年まで18年余り出