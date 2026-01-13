大学入学共通テストを今週末に控え、タレントの菊池柚花さんが警視庁蔵前警察署の一日警察署長を務め、痴漢撲滅を呼びかけました。13日午後、東京•台東区の浅草橋駅では、タレントの菊池柚花さんが警視庁蔵前警察署の一日署長を務め、痴漢被害を減らそうと、地元の高校生約40人と、痴漢被害にあった際に活用できる警視庁のスマホ防犯アプリ「デジポリス」のインストールを呼びかけました。今週末には大学入学共通テストが行