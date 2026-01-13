犬が飼い主に外出しないでと言っているサイン 1.飼い主の後をついて回る 忙しそうに動き回る飼い主の後をついて回るのは、犬が飼い主に外出しないでと言っているサインです。 犬は日頃から飼い主の行動をよく観察しています。歯磨きをする、着替えをする、ごはんを食べるなどは、毎日のルーティンとして覚えているでしょう。 外出するときの行動もよく観察していて、仕事に行くとき、遊びに行くとき、買い物に行くとき