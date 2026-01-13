13日午後、長岡市の住宅で住民の70代の女性が包丁のようなもので脅され、現金約4万円が奪われる強盗事件がありました。女性にケガはありませんでしたが、現金を奪った60代くらいの男は凶器を持って逃走しています。事件があったのは長岡市笹崎の住宅です。警察によりますと13日午後3時過ぎ、「60代の男性が包丁を持ってきた。今はもう帰った」と住民の女性から通報があったということです。この家に住むのは70代の女性で、13日午後