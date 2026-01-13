株式会社KADOKAWAは、『ラブライブ！スーパースター!!』鬼塚冬毬役や、同作品発のスクールアイドルグループ「Liella!（リエラ）」のメンバーとしても活動中の坂倉花（さかくらさくら）の初写真集を、4月3日に発売する。【写真】「遅れてやってきた修学旅行」に合わせた制服姿なども披露今作のカメラマンはHIROKAZU氏が担当し、「遅れてやってきた修学旅行」というコンセプトのもと、修学旅行先の大阪・京都・奈良・宮古島の抜群な