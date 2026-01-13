リヴァプールは12日、FAカップ3回戦でバーンズリーを4−1で破った。試合後、リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督がイギリスメディア『スカイスポーツ』を通して言葉を発し、結果には満足しつつも、試合運びの面には不満を露わにした。リヴァプールにとっての今季FAカップ初陣では、リーグ1（3部）に身を置くバーンズリーと激突。試合は序盤の9分、ハンガリー代表MFドミニク・ソボスライが豪快なミドルシュートを突き刺し