愛知県春日井市で13日朝、クレーン付きトラックのアームが対向車の運転席に衝突し、運転手の男性が死亡しました。警察によりますと、春日井市西尾町の片側1車線の県道で13日午前6時すぎ、走行中のクレーン付きトラックのアーム部分が対向車線にはみ出し、走ってきたダンプカーと衝突しました。アームはダンプカーの運転席あたりに衝突し、運転手の60代くらいの男性が死亡しました