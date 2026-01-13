北海道小樽市の小・中学校周辺では、始業式を前に、落雪や落氷事故を防止するため、市によるパトロールが行われました。小樽市の職員が車で通学路を回り、屋根からせり出した雪庇や雪が積もった家を見つけると指導に向かいます。小樽市の小中学校周辺で始業式前に行われたパトロールです。市の職員が通学路を回り、落雪や落氷による事故を防ぐため、安全を呼びかけました。（小樽市建設部建築指導課名内雄亮さん）「