任期満了に伴い、2026年3月に行われる金沢市長選挙に、無所属で出馬を予定する石川県議会議員の田中敬人氏が13日、事務所開きに臨み、「市民との対話を重視したまちづくりを進めたい」と意気込みました。田中氏の事務所開きには、地元の支援者など、およそ150人が集まり、田中氏は「この選挙はこれからの金沢のあり方を問う戦いです。私は妥協いたしません。必ずこの街を、この街の未来を切り開いて行きます」と語りました。その上