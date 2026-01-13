球界で尊敬を集めている大谷(C)Getty Images圧巻の投打二刀流で、球界を席巻し続けている大谷翔平。名門ドジャースが、10年総額7億ドル（約1015億円＝23年12月の契約当時のレート）もの価値を見出した彼の挑戦には、同じ時代を生きるライバルたちも強い関心を抱いている。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る「彼は信じられないほどすごいよ。今の彼のプレーぶりは、野球界全体の基準を引き上げて