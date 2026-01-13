14日（水）は北日本を中心に冬型の気圧配置となる見込みです。北日本や北陸では雪が降り、風が強まって猛ふぶきになる所もありそうです。暴風や暴風雪、高波に警戒してください。その他の地域は広い範囲で冬晴れとなるでしょう。13日（火）は一時的に寒さが緩んで春先のような気温となった所もありましたが、14日は寒気が南下するため気温が下がり、この時季らしい寒さが戻ってくる見込みです。北海道や東北北部は日中も氷点下の冷