オンラインで取材に応じる、ミラノ・コルティナ五輪で日本選手団の旗手を任されるスピードスケート男子の森重航＝13日ミラノ・コルティナ冬季五輪で日本選手団の旗手を任されるスピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）が13日、オンラインで報道陣の取材に応じ「貴重な機会をいただいた。楽しく先頭を歩きたい」と、2月6日の開会式で務める大役へ意気込みを語った。開会式の5日後には1000メートルを控える。「レース