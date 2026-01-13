きのう、投開票が行われた前橋市長選挙。“ホテル密会問題”の逆風を跳ね返した小川晶氏が再選を果たしました。勝利の要因はどこにあったのでしょうか。けさ、前橋市内の一角に立っていたのは…小川晶氏「いってらっしゃい、気をつけて。おはようございます」きのう行われた前橋市長選挙で、再選を決めた小川晶氏（43）。支援者「私だけは絶対に小川晶さんの味方でありたい。そう思って、ここまでやってきました」今回の選挙戦は、