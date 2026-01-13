巨人の新人合同自主トレが13日、ジャイアンツタウンスタジアムで始まった。ドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）は「いよいよ始まったなと、そう言う感じです。初めてGタウン来たんですけど、とてもきれいで設備も充実していて、活用してレベルアップにつなげられたら良いなと思います」と初日を振り返った。練習前には阿部監督からの訓示も受け「1年間できる体力をということだったので、しっかり体作って2月のキャン