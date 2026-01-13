開設したボクシングジムをお披露目した田中恒成さん（左）＝13日、岐阜県多治見市ボクシングの元世界4階級チャンピオンで昨年6月に引退した田中恒成さん（30）が出身地の岐阜県多治見市に一般向けのボクシングジムを開設し、13日に関係者へお披露目した。田中さんは「ボクシングを通じて心の強い人を育てたい。一生懸命、楽しくやっていく」とあいさつした。名称は「ボンズボクシングジム」。経営者として第二の人生を踏み出し