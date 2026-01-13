大喜商会が運営する「CATERPP」は1月12日、スノーボーダーの要望を反映した進化版ハット「DOG EAR」を発売する。DOG EAR同商品は、プロスノーボーダーの三島勇気氏との共同開発を起点とし、ゴーグル装着時の利便性、保温性、防臭性、防汚性といった現場のリアルな課題を解決するために誕生した。周囲の音を遮断しすぎないようあえてストラップを省いたボア素材の「耳」を採用した。自然に垂らすスタイルで、適度な暖かさを実現して