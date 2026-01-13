乃が美ホールディングスは1月10日〜31日、特撮ヒーロー「ウルトラマン」とのコラボ商品「ウルトラ・リッチハニーパン」と「ウルトラ・リッチキャラメルパン」を、高級「生」食パン専門店「乃が美」にて復活販売する。ウルトラ・リッチハニーパン「ウルトラマン」とのコラボ商品は、2025年の発売時に大きな反響があり、再販を望む多くの声が寄せられたことから再販が決定した。「ウルトラ・リッチハニーパン」は、看板商品「創業乃