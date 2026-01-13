FORESTONは1月13日、奥入瀬エリアにツアーの拠点事務所「FORESTON -OIRASE BASE-」を、青森県十和田市にオープンする。営業時間は9：00〜16：00(火曜定休)。FORESTON OIRASE BASE同施設は、ツアーの発着機能だけでなく、自然環境の書籍を備えたミニライブラリーを併設しており、地域住民や旅行者が気軽に立ち寄れる交流の場として運用する。ミニライブラリーを併設拠点の開設により、事前レクチャーの環境が整備され、情報の迅速な