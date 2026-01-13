海老名指定管理グループは1月10日〜12日、「煮込み&地酒フェス2026 in EBINA」を、海老名中央公園で開催する。時間は11:00〜20:00。雨天決行(予定)、荒天時には中止となる場合もあり。しょっつるおでん同イベントでは、しょっつるおでん、宮崎地鶏おでん、姫路おでん、焼き餅入り鶏味噌けんちん汁、芋煮、もつ煮込み、牛ホルモンと牡蠣の麻辣湯など、全国のご当地おでんや煮込み料理が楽しめる。会場には煮込み13店、その他グ