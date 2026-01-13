我が子が「学校に行きたくない」と言ったら不安に駆られ、登校を促す親が多いだろう。しかし、精神科認定看護師のこど看さんは「まずは登校を前提にするのではなく、子どもの気持ちをしっかり受けとめたほうがいい」という――。※本稿は、こど看『児童精神科の看護師が伝える 10代のこわれやすいこころの包みかた』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ferrantraite※写真はイメージです - 写真＝iStock.c