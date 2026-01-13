スピードスケート男子で来月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表の森重航（２５＝オカモトグループ）が、２大会連続メダル獲得を誓った。２０２２年の北京五輪では、初出場ながら同種目で銅メダルを獲得。１３日にオンラインで取材に応じた森重は「ずっとメダル獲得を目標にやっているので、そこ（本番）まで集中力を切らさずやっていきたい。何よりも楽しめれば」と意気込んだ。前回大会のメダリストして臨む上で「自分は大舞