臓器移植の件数が飛躍的に増えている。これまで、200人の心臓移植患者に関わってきた福嶌教偉医師（※教は旧字体）は「その陰には、脳死になり臓器を提供するドナーと、その家族の存在がある。しかし、そうした家族のケアは、移植件数を増やす議論の裏で後回しにされている実態がある」という。ノンフィクションライターの川口穣さんが聞いた――。■臓器移植件数が増加している2022年、93人。23年は132人、24年130人、そして25年