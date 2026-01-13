TCフォーラムは1月17日、長野県小海町およびVitalizeと共催で、長野県小海町の魅力を五感で体感できるイベント「まち、まるまる体感。長野県 小海町編」を、東京・新橋のAP新橋にて開催する。時間は14:00〜19:00。小海町の自然風景(イメージ)。会場では現地風景を再現したスクリーンを用意イベントの目玉は、小海町の特産品や地元グルメを集めた「おごっつぉ！マルシェ」。約10店舗が出店し、鞍掛豆や白麗茸といった希少な地元食材