不二家は、ロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージしたドリンクやスイーツを楽しめる新業態のカフェ「ペコちゃんmilkyタイム」を展開する。第1号店として「ペコちゃんmilkyタイム 浦和美園店」を、2026年1月28日(水)10時に全国初オープンする。同店は、「ミルキー」ブランドのやさしいミルクの風味を活かしたドリンクや、ドーナツ、パイ、マフィン、ケーキ、ソフトクリームなど多彩なスイーツを取りそろえるカフェ形態の店