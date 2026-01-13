キルフェボンが展開するタルト専門店「キル フェ ボン」は、1月13日〜19日の間、毎年恒例のイチゴフェア「2026VERY STRAWBERRY」を全国12店舗で開催する。2026年の新作「いちごミルクのタルト」をはじめ、全国各地から厳選した旬のいちごを使用したタルト11種以上をラインアップ。静岡県産「きらぴ香」、福岡県産「あまおう」、桃のような甘い香りの「桃薫」など、香り･大きさ･色合い･食感･味わいが異なる多彩ないちごを使ったタル