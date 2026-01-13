１３日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、この日、地元・奈良で日韓首脳会談に臨んだ高市早苗首相（自民党総裁）が今月２３日の召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入ったことを報じた。２月上中旬に衆院選が実施される公算が大きくなった今回の動きについて、コメンテーターで出演の野村修也弁護士は「高市総理の頭の中には外交でしっかり点数を稼いで国民に訴