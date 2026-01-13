巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手＝浦和学院＝が１３日、この日から始まった新人合同自主トレに参加した。７日には小学生の時に購入したという阿部監督のリストバンドやタオルを持ち込み入寮。憧れの指揮官ら首脳陣が見つめる中、緊張の初練習を終え「最初は緊張した。阿部監督から（初めに）『思い切りやり切ろう』という話があったので、ここでいいところを見せるのではなく、しっかり最後までやり切りたい」と語った。１