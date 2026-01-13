飲食ブランドのタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「立顿」の意味は？中国語で「立顿」と表す日本の飲食ブランドはなんでしょう？ヒントは、ブランド名は、カタカナで4文字です。いったい、中国語で「立顿」と表すブランドとは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「リプトン」でした！「立顿」は「