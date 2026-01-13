µð¿Í¡¦Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬£±£³Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò»ë»¡¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤ËÂÐ¤·¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤¬Åìµþ¥¬¥¹¤«¤é£°£³Ç¯¼«Í³ÏÈ¤ÇÆþÃÄ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£²£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ò²ñ¿Íº¸ÏÓ¤Ç¤Îµð¿Í£±°Ì»ØÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÃÝ´Ý¡£Â¨ÀïÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤«¤é³èÌö¤òÁÀ¤¦¥ë¡¼¥­¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¶ÛÄ¥´¶¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤»¤º