【廃棄された修道院 1/35スケールミニチュア】 3月 発売予定 価格：6,680円 海外のホビーメーカー「ZHENMU」は、ミニチュア「廃棄された修道院 1/35スケールミニチュア」を3月に発売する。価格は6,680円。 本製品は、同社オリジナルのミニチュアとなっており、崩れ落ちた壁などが、荒廃した世界観をリアルに再現しているほか、LEDギミックを搭載