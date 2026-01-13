スピードスケート男子でミラノ・コルティナ五輪代表の森重航（オカモトグループ）が１３日、オンラインで取材に応じた。昨年末の全日本選手権後は北海道・帯広市内で調整。「状態も悪くない。しっかり追い込めている」と２大会連続の大舞台を前に充実した時間を過ごしている。６日には五輪での日本選手団旗手に選ばれたことが発表された。「なかなかない貴重な機会。まだ実感はないが、楽しく先頭を歩きたい」と現在の心境を語