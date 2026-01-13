フリーアナウンサーの久米宏さんが１日、肺がんのため８１歳で死去したことを１３日、所属事務所のオフィス・トゥー・ワンが発表した。久米さんがパーソナリティーを務めたＴＢＳラジオ「久米宏ラジオなんですけど」（０６〜２０年）で約１５年共演した落語家・林家彦いちがスポーツ報知の電話取材に応じた。公式発表で訃報（ふほう）に接したという彦いちは「まさかでしたね。健康に留意してお酒もたばこもやめてらした。『