シンプルで革新的なアイデアEVにも是非自動車の歴史は絶え間ない進化と革新の連続だ。優れたアイデアと技術を持つ人々が、より安全に、より速く、そしてより良くするために、ひたすら新しい技術を発明してきた。【画像】グローバルで愛されてきたフォードの大人気ハッチバック【フォード・フォーカスを詳しく見る】全40枚シートベルト、燃料噴射装置、ABS、エアバッグ、パワーステアリングといった発明、そして給油口の位置を