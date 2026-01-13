第104回全国高校サッカー選手権大会で初優勝を飾った神村学園(鹿児島)。大会2位の6ゴールを記録したFW倉中悠駕選手(3年)の活躍の原点には、父の教えがありました。倉中選手は準々決勝・日大藤沢(神奈川)との一戦で驚異の4ゴール。右足、左足、頭と、様々なバリエーションでゴールを決めました。その得点力の背景には、幼い頃に受けた父からの指導が。「幼稚園の時ぐらいから、父から『両足で蹴れ』『左足も練習しろ』と言われてい