タレントの熊田曜子（４３）が１１日、ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」に出演。３人の女児を育てるシングルマザーだが、ママタレの仕事は「ゼロです」と断言した。熊田はＳＮＳには趣味のポールダンスの他にも子供達との仲むつまじい写真や、子供達のために作った料理などもアップ。吉村崇が「ママさんアピールしてますが、最近ママタレのお仕事は？」と聞くと熊田は「全くないですね、ゼロです」とキッパリ。「一時期ちょっ