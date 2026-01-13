愛知県岡崎市の産業廃棄物を扱う工場で火事があり、近くの山林にも燃え広がりました。 【写真を見る】山林にも火の手が…愛知･岡崎市の工場火災 約7時間後にほぼ消し止められる 鉄骨3階建ての工場と事務所が全焼 夜空に高く立ちのぼる黒煙。激しく燃えているのか、ところどころオレンジ色に見えます。火元の近くでは… （重冨裕昭カメラマン）「午前0時です。のり面に火の帯が伝わっているのが見えます」 鉄骨3階建ての工場と