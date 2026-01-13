【ブリュッセル＝上杉洋司】フランス紙フィガロなどによると、仏東部エビアンで今年６月に開催予定の先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）の日程が、米国のトランプ大統領の誕生日に配慮して変更された。欧州に対する厳しい発言が目立つトランプ氏と良好な関係を再構築する狙いがあるとみられる。Ｇ７サミットは６月１４〜１６日の予定だったが、１５〜１７日に変更されたという。トランプ氏は８０歳の誕生日にあたる６月１４日