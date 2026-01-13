広島・中村奨成外野手（２６）が１３日、広島県福山市で行っている自主トレを公開した。昨年１０月に右足首の手術を受けるも、この日は軽快な動きを披露。アップではダッシュを繰り返し、「もういつでもキャンプに入れるぐらい足も動いている」と万全を強調した。アップを終えると、守備練習、ロングティーやフリー打撃などを行い汗を流した。今季の目標には１４３試合出場を掲げ、「地元開幕というのもあるので、まずはそこ